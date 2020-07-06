«Ненавижу тебя и твоих выродков»: Новые подробности скандала Соколова и его жертвы

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Алиса Старжевская
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На очередном заседании по делу Олега Соколова в открытом режиме рассмотрели вещдоки — ноутбук и телефон, которые были обнаружены в ходе обыска в квартире доцента.

Фото, видео: СПбГУ; 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге началось заседание по делу Олега Соколова. Доцента обвиняют в убийстве своей студентки и сожительницы Анастасии Ещенко. 6 июля Соколов заявил, что факты об Анастасии Ещенко, скрываются от прессы. Он утверждает, что девушка оскорбляла его самого и его детей.

Во время заседания прокурор зачитал расшифровку видео и сообщений с телефона, который был обнаружен во время обыска в квартире Соколова. На видео Анастасия Ещенко ругалась со своим любовником.

«С бабами общаешься? <…>Ублюдок, я слышу как ты к Софи клеишься! <…>Скотина!», — из сообщений аспирантки Соколову.

Адвокат Олега Соколова настоял, чтобы прокурор не опускал нецензурную брань.

«Это важно», — подчеркнул он.

«Тварь ненавижу, ненавижу тебя. Ненавижу тебя и твоих выродков. Ненавижу тебя и твоих уродов. Пошел на ***, ненавижу тебя. <…> Ненавижу твою семью. <…>Ненавижу тебя, мразь», — кричит на видео от 8 июля 2019 года Анастасия Ещенко.

Историка Олега Соколова задержали в Сакнт-Петерьбурге в ноябре 2019-го. Профессор пытался избавиться от останков расчлененного женского тела. Как выяснилось позже, жертвой была Анастасия Ещенко. Соколов признался на допросе, что убил девушку, расчленил тело и пытался выбросить его в реку Мойку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как оценил психолог видео ссоры Соколова и Ещенко накануне убийства.

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