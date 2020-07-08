Глава «Промсвязьбанка» рассказал Путину о снижении ставки на ипотеку для военных
На встрече, состоявшейся в Кремле также обсуждались вопросы поддержки банком населения, бизнеса и оборонной промышленности во время пандемии.
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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru
Сразу несколько российских банков снизили ставки на покупку жилья. Так, «Промсвязьбанк» предлагает ипотеку военнослужащим меньше, чем под 9%. Банк увеличил поддержку населения, бизнеса, а также оборонной промышленности во время пандемии. Об этом сегодня глава «Промсвязьбанка» Петр Фрадков доложил Владимиру Путину. Встреча прошла в Кремле.
«С точки зрения финансирования предприятий оборонно‑промышленного комплекса сейчас можно сказать, что уже у нас самый большой портфель из всех банков. Сейчас лимиты по кредитованию „оборонки“ — это и кредитные, и гарантийные работы — составляют более 600 миллиардов рублей. В целом хотелось бы, Владимир Владимирович, отметить, что при этом банк продолжает развиваться как банк универсальный. Об этом мы договаривались в самом начале, чтобы банк был полноценным финансовым институтом именно с точки зрения предоставления качественной услуги потребителям», — рассказал Фрадков.
И сегодня Владимир Путин провел телефонный разговор с палестинским лидером Махмудом Абассом. Российский президент подтвердил принципиальную позицию в поддержку справедливого решения палестино-израильского конфликта в соответствии с международно-правовой базой.
Масштабные российско-китайские проекты Владимир Путин обсудил по телефону с Си Цзиньпином. Речь шла о поставках углеводородов, атомной энергетике, научном и инновационном сотрудничестве.
Лидеры заявили, что ярким примером стратегического партнерства двух стран стала помощь, оказанная Россией и Китаем друг другу в наиболее сложный период борьбы с коронавирусом.
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