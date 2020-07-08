Певец Дмитрий Колдун госпитализирован в Минске
По данным Министерства здравоохранения Белоруссии, у исполнителя не COVID-19, но есть признаки «выраженной интоксикации неясного генеза».
Фото: Instagram @koldunmedia
Певец Дмитрий Колдун госпитализирован в Минске. По данным Министерства здравоохранения Белоруссии, у исполнителя есть признаки «выраженной интоксикации неясного генеза», при этом анализы показали, что коронавируса у исполнителя нет.
«В связи с многочисленными запросами от поклонников творчества Дмитрия Колдуна сообщаем, что он действительно был госпитализирован в шестую больницу Минска с признаками выраженной интоксикации неясного генеза. В стационаре ему проведен комплекс диагностических мероприятий с целью исключения, в том числе, вирусной пневмонии», — говорится в сообщении министерства в Telegram.
Дмитрию Колдуну 35 лет, он не только исполнитель, но и композитор. Он победитель проекта Первого Канала «Фабрика звезд-6». В 2007 году певец представлял Белоруссию на конкурсе Евровидение с песней «Work Your Magic» и занял 6-е место.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у сооснователя группы «Чайф» нашли коронавирус.
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