Восьмого июля одной из самых ярких звезд российского шоу-бизнеса Жанне Фриске исполнилось бы 46 лет. Певица умерла пять лет назад от рака мозга, но ее родные и друзья продолжают чтить память знаменитости в день ее рождения.

Специально для этого события Влад Лисовец, который был очень дружен с певицей при жизни, смонтировал ролик, в котором показал, как бы отметил ее 46-летие.

На видео стилист вместе с картонной фигурой Жанны идет в кафе, гуляет с ней по улице, слушает громкую музыку в авто, делает звезде новую прическу и «зажигает» с ней в клубе. В конце Лисовец сидит в гордом одиночестве у стены, а рядом с ним падает фигурка певицы. Сцена сопровождается популярной песней Фриске.

«С днем рождения Жануська, Фрисочка. Желаю всем тем, кого ты любила и кем дорожила, в ком растворялась, всего самого прекрасного и светлого, всего того, что было у тебя внутри. Люблю! Целую. Твой Владичка», — трогательно написал Лисовец под роликом.

Instagram @vladislavlisovets

Своим проникновенным видео стилист довел добрую половину подписчиков до слез. Многие порадовались, что у Жанны были такие замечательные друзья, которые и после ее ухода продолжают о ней помнить.

«Так мило и одновременно грустно, что человека больше нет»;

«Влад, вы Настоящий друг. Очень трогательно»;

«Классно получилось, душевно! Отличная идея! С днем рождения, Жанна! Здорово, что у нее были такие друзья, и у Вас», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что сестра Жанны Фриске посетила ее могилу в день 46-летия певицы.