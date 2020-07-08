Влад Лисовец отпраздновал день рождения Жанны Фриске с ее картонной копией — видео
Скончавшейся от онкологии певице исполнилось бы 46 лет.
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Фото, видео: ТАСС / Астапкович Владимир; Instagram @vladislavlisovets
Восьмого июля одной из самых ярких звезд российского шоу-бизнеса Жанне Фриске исполнилось бы 46 лет. Певица умерла пять лет назад от рака мозга, но ее родные и друзья продолжают чтить память знаменитости в день ее рождения.
Специально для этого события Влад Лисовец, который был очень дружен с певицей при жизни, смонтировал ролик, в котором показал, как бы отметил ее 46-летие.
На видео стилист вместе с картонной фигурой Жанны идет в кафе, гуляет с ней по улице, слушает громкую музыку в авто, делает звезде новую прическу и «зажигает» с ней в клубе. В конце Лисовец сидит в гордом одиночестве у стены, а рядом с ним падает фигурка певицы. Сцена сопровождается популярной песней Фриске.
«С днем рождения Жануська, Фрисочка. Желаю всем тем, кого ты любила и кем дорожила, в ком растворялась, всего самого прекрасного и светлого, всего того, что было у тебя внутри. Люблю! Целую. Твой Владичка», — трогательно написал Лисовец под роликом.
Своим проникновенным видео стилист довел добрую половину подписчиков до слез. Многие порадовались, что у Жанны были такие замечательные друзья, которые и после ее ухода продолжают о ней помнить.
«Так мило и одновременно грустно, что человека больше нет»;
«Влад, вы Настоящий друг. Очень трогательно»;
«Классно получилось, душевно! Отличная идея! С днем рождения, Жанна! Здорово, что у нее были такие друзья, и у Вас», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что сестра Жанны Фриске посетила ее могилу в день 46-летия певицы.
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