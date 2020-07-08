Административное здания и ангар горят в Казани. Пожар произошел на улице Южно-Промышленная. По предварительным данным, на месте, где случилось возгорание, располагается филиал компании «Казаньнефтепродукт», которая входит в «Татнефтепродукт».

По последней информации, площадь пожара достигла 1200 квадратных метров.

О пострадавших и погибших информации пока нет.

С серьезным возгоранием борются 96 человек спасателей, в том числе 72 сотрудника МЧС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крупный торговый центр полыхает в нефтяной столице Татарстана.