Административное здание и ангар полыхают в Казани — огненное видео
Площадь пожара в складском помещении составила 1200 квадратных метров.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / EMERCOM of Russia; Соцсети
Административное здания и ангар горят в Казани. Пожар произошел на улице Южно-Промышленная. По предварительным данным, на месте, где случилось возгорание, располагается филиал компании «Казаньнефтепродукт», которая входит в «Татнефтепродукт».
По последней информации, площадь пожара достигла 1200 квадратных метров.
О пострадавших и погибших информации пока нет.
С серьезным возгоранием борются 96 человек спасателей, в том числе 72 сотрудника МЧС.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крупный торговый центр полыхает в нефтяной столице Татарстана.
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