«Вы видели успехи „Уфы“?» Федун объяснил назначение Газизова гендиректором «Спартака»

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Светлана Александрова
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Новый руководитель приступит к работе на следующей неделе.

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Фото, видео: ФК «Уфа»; www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; fcufa.pro

На пост генерального директора ФК «Спартак-Москва» назначен Шамиль Газизов, ране занимавший аналогичную должность в ФК «Уфа». К работе он приступит на следующей неделе. Об этом сообщил председатель совета директоров московского клуба Леонид Федун после матча с «Локомотивом». Он пояснил, что такой выбор был обусловлен финансовыми трудностями красно-белых и успехами команды из Башкирии.

«Чем привлекла его кандидатура? А вы видели успехи „Уфы“? Это клуб, который при минимальном бюджете может добиваться успеха, и который ведет правильную селекционную работу. Нам это необходимо после очередной девальвации рубля, наш клуб из-за коронавируса потерял 15-20% бюджета, это как проклятие», — цитирует Федуна РИА Новости.

Президент «Спартака» подчеркнул, что с уволенным накануне Томасом Цорном в клубе «расстались по-хорошему», и поблагодарил его за проделанную работу.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, об увольнении с поста гендиректора Томаса Цорна было официально объявлено 7 июля.

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