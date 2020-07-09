Повсюду тлеют пожары: как в Волгоградской области борются с огненной стихией
Поля с пшеницей, не просто горят, полыхают, окутывая едким дымом все вокруг.
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Фото, видео: 5-tv.ru
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