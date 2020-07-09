Повсюду тлеют пожары: как в Волгоградской области борются с огненной стихией

Аномальная жара в Поволжье, где последние дни за 40 градусов, обернулась масштабными пожарами. Горят поля, горят леса.

Самая сложная ситуация в Волгоградской области, где сильный степной ветер раздувает пламя и разносит искры на большие расстояния.

Крупные очаги в семи районах области, местами огненная стена подошла к жилым поселкам. На тушение брошены все силы, даже сотрудники МВД.

Роман Ишмухаметов следит за ситуацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крупный торговый центр полыхает в нефтяной столице Татарстана.