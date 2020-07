«Так много боли»: Родители собирались лечить Билли Айлиш от одержимости Бибером

Родители юной американской певицы Билли Айлиш были обеспокоены психическим здоровьем дочери из-за ее одержимости Джастином Бибером в детстве и всерьез собирались лечить ее. О нездоровой реакции девочки на своего кумира рассказала ее мама в очередном выпуске подкаста Айлиш на базе Apple TV me& dad radio, который артистка ведет вместе со своим отцом Патриком О’Коннелом.

«Просто хочу отметить, что мы действительно подумывали отвезти тебя к психологу… Тебе было так больно из-за Джастина Бибера. Это было так горько, так много боли», — цитирует Мэгги О’Коннел ФАН.

Фанаты Билли Айлиш давно в курсе детской влюбленности певицы в Бибера, однако не представляли себе масштаба проблемы.

Между тем Мегги рассказала, как дочь рыдала, слушая трек As Long As You Love Me. Певица, явно шокированная откровениями родительницы, тут же включила композицию для поклонников, но снова не смогла сдержать чувств.

«Боже мой, она плачет! Я должна это снять», — воскликнула Мэгги.

Известно, что сейчас Билли Айлиш и Джастина Бибера связывает дружба. А год назад они даже вместе записали кавер на хит певицы Bad Guy.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в конце июня Билли Айлиш неожиданно отписалась от всех в Insragram, включая Джастина Бибера и своего брата Финнеаса О’Коннелла.