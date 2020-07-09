Пользователи соцсетей заподозрили Аниту Цой в симуляции болезни

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Светлана Александрова
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Некоторым показалось, что на больничной койке в кислородной маске певица выглядит слишком хорошо.

Фото, видео: Instagram @anitatsoy

Тема:
Эпидемия коронавируса

После появления в Insragram-аккаунте госпитализированной Аниты Цой серии видеороликов с больничной койки некоторые пользователи соцсети заподозрили артистку во лжи. По мнению подписчиков, несмотря на кислородную маску, сияющая Анита с макияжем на лице выглядит слишком цветущей, чтобы можно было поверить в реальность диагноза.

«Это фейковая инфа, Вы больной не выглядите. Сколько вам заплатили за этот театр?»

«Как не стыдно врать?»

«Спектакль к концу подходит?»

«Ну, прям вся такая больная с кислородом сидит накрашенная», — возмущаются подписчики.

Instagram @anitatsoy

Впрочем, большинство поклонников 49-летней певицы обеспокоены ее состоянием. Они желают ей скорейшего выздоровления и просят не обращать внимание на глупые комментарии бессовестных злопыхателей.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, о госпитализации Аниты Цой стало известно 30 июня. Ее пресс-секретарь Анна Кружель сообщила, что певица соблюдала все меры предосторожности, но все-таки где-то заразилась COVID-19. На днях Анита сообщила, что чувствует себя намного лучше, но пока не может обходиться без кислородной маски.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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