Пользователи соцсетей заподозрили Аниту Цой в симуляции болезни
Некоторым показалось, что на больничной койке в кислородной маске певица выглядит слишком хорошо.
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Фото, видео: Instagram @anitatsoy
После появления в Insragram-аккаунте госпитализированной Аниты Цой серии видеороликов с больничной койки некоторые пользователи соцсети заподозрили артистку во лжи. По мнению подписчиков, несмотря на кислородную маску, сияющая Анита с макияжем на лице выглядит слишком цветущей, чтобы можно было поверить в реальность диагноза.
«Это фейковая инфа, Вы больной не выглядите. Сколько вам заплатили за этот театр?»
«Как не стыдно врать?»
«Спектакль к концу подходит?»
«Ну, прям вся такая больная с кислородом сидит накрашенная», — возмущаются подписчики.
Впрочем, большинство поклонников 49-летней певицы обеспокоены ее состоянием. Они желают ей скорейшего выздоровления и просят не обращать внимание на глупые комментарии бессовестных злопыхателей.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, о госпитализации Аниты Цой стало известно 30 июня. Ее пресс-секретарь Анна Кружель сообщила, что певица соблюдала все меры предосторожности, но все-таки где-то заразилась COVID-19. На днях Анита сообщила, что чувствует себя намного лучше, но пока не может обходиться без кислородной маски.
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