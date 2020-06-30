Анита Цой госпитализирована в столичную больницу с COVID-19

Заслуженная артистка России Анита Цой госпитализирована в одну из столичных больниц с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря звезды.

Анна Кружель отметила, что певица соблюдала все меры предосторожности, однако понять, как это произошло достаточно трудно.

В интервью 5-tv.ru Цой подтвердила факт госпитализации, однако пока не готова комментировать произошедшее.