Не пожелавший возвращаться на родину россиянин обнаружен в Паттайе мертвым

Тело россиянина обнаружили в курортном городе Таиланда Паттайе. Об этом сообщает местный портал Thepattayanews.com.

По данным полиции, мужчина 45 лет снимал помещение на третьем этаже над одним из магазинов. Ухоженное состояние комнаты и отсутствие следов на трупе не свидетельствали о насильственной смерти. По версии правоохранителей, гражданин РФ покончил с собой.

44-летняя хозяйка помещения сообщила, что россиянин в этот день должен был вылететь на родину. По ее словам, срок действия его визы истек, но он не желал возвращаться в свою страну. Мужчина просил ее о помощи, но в результате понял, что не сможет остаться в Таиланде.

Полиция продолжает расследование и уведомит о случившемся посольство и семью умершего.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский военный найден мертвым на военной базе в Армении. Тело 20-летнего контрактника обнаружено в съемной квартире в городе Гюмри.