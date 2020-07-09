Елена Подкаминская поделилась фото с последней беременности

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Алиса Старжевская
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Рождение третьего ребенка стало сюрпризом даже для верных поклоников звезды сериала «Кухня».

Фото, видео: Instagram @podkaminskaya_official, @kseniia.davliatova, @liana_photo

Актриса Елена Подкаминская показала поклонникам, как выглядела во время последней беременности. Фотография была выложена на ее странице в социальной сети Instagram.

На фото актриса «Кухни» и «ИП Пирогова» предстала в женственном образе в легком сарафане и с корзиной цветов — настоящее воплощение материнства. Текст же соответствовал фото — она поздравила с 90-летием врача, акушера и публициста Мишеля Одена.

Как оказалось, Подкаминская полностью разделяет мнение Одена о потребностях будущей матери и младенца, о способах успокоить и накормить ребенка, а также о самом процессе деторождения. Тема эта ей не чужда — актриса трижды становилась матерью, а рождение последнего ребенка скрывала до последнего. Никто из фанатов даже не догадывался, что она снималась в сериале «ИП Пирогова», уже будучи глубоко беременной.

Instagram @podkaminskaya_official

Поклонники актрисы и многодетной матери с восторгом встретили ее пост. Многие из них оказались ее сторонницами в деле домашнего деторождения.

«Какие слова чудесные»;

«Спасибо Вам большое! За мудрые советы!»

«А у нас с вами одна акушерка была», — отметились они в комментариях.

Некоторые же читатели после новой фотографии даже заподозрили, что актриса снова беременна, хотя ее третий ребенок родился совсем недавно.

«Опять?» — многозначительно спросил один из них.

5-tv.ru писал про Елену Подкаминскую, поделившуюся секретом быстрого похудения после третьих родов.

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