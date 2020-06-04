«Тростиночка»: Звезда сериала «Кухня» показала, как похудела после третьих родов

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Алина Потёмкина
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Елена Подкаминская порадовалась, что смогла застегнуть свои любимые обтягивающие джинсы.

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Фото, видео: Instagram @podkaminskaya_official

Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская похвасталась подписчикам в Instagram личным достижением. После рождения третьего ребенка она смогла вернуться в прежнюю форму и показала результат похудения.

«В это необычное время нам очень нужны любые победы! Я вот, к примеру, наконец-то застегнула джинсы с высокой талией! Ура!» — написала Подкаминская.

Instagram @podkaminskaya_official

Поклонники оценили старания актрисы по достоинству. Многие удивлялись, как ей это удалось и просили поделиться секретом.

«Стройняшка, и не скажешь, что мама трех деток»

«Шикарно! Недавно родили и уже»

«Супер! Тростиночка»

«Это действительно победа! Вы крутая!» — восхищались фанаты.

Елена Подкаминская — мать троих детей. Последнюю беременность она тщательно скрывала и рассказала о пополнении в семье только спустя несколько недель после родов. А недавно, как писал 5-tv.ru, Подкаминская призналась поклонникам, что два раза из трех рожала в домашней обстановке.

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