ТОП-5 корыстных в любви знаков зодиака: деньги имеют значение

Любовь бывает разной, и найти ее непросто. Но далеко не все готовы жить «и в богатстве, и в бедности», если первого пункта у возлюбленного не прилагается. Астрологи убеждены, что некоторым знакам зодиака больше свойственно искать состоятельного партнера, пишет WDay.ru.

Скорпион

Их считают страстными любовниками и жуткими собственниками, но при этом они могут быть весьма прагматичны. Им требуется победа любой ценой, и поэтому они находятся в поиске наиболее успешного кандидата на свое сердце. Конечно, они могут быть счастливы с милым и в шалаше, но если это бунгало на Мальдивах, то их счастье будет еще полнее.

Лев

Львы любят внимание, поэтому могут долго и придирчиво выбирать себе возлюбленных. Им нравится само чувство влюбленности, а если оно сопровождается дорогими подарками и ужином в роскошном ресторане, на глазах у восхищенной публики, то это для них становится наилучшим вариантом.

Телец

Тельцы жаждут окружить себя роскошью, жить в утонченном интерьере, посещать только самые лучшие места. В любви же они выбирают обеспеченных партнеров, потому что любят, чтобы их баловали и окружали вниманием. Они словно притягивают к себе удачу и деньги, так что сходятся с богачами не только ради денег, но и благодаря счастливому стечению обстоятельств.

Стрелец

Стрельцам свойственен интерес ко всему новому и необычному, поэтому избранник при деньгах может обеспечить им тот уровень жизни, который они считают достойным. Влюбиться в кошелек, а не его обладателя их может заставить собственное стремление открывать этот мир все больше и больше.

Козерог

Прагматичные и практичные, Козероги предпочитают мечтам реальную жизнь. А там им необходима финансовая защищенность и уверенность в завтрашнем дне, так что выбор партнера без гроша за душой — это не про них.

Ранее 5-tv.ru писал, мужчины каких знаков зодиака во всем потакают возлюбленным.