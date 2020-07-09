ВКонтакте объявила о запуске ленты новостей для Казахстана

Жителям Казахстана стала доступна лента локальных новостей, появившаяся ВКонтакте. Пользователи найдут в ней актуальную информацию о коронавирусе, публикации местных СМИ, анонсы выступлений артистов, а также материалы от известных блогеров, лидеров мнений и звезд.

В мобильной версии ВКонтакте ленту можно найти в разделе «Интересное», в десктопной — в разделе новостей «Казахстан», а также по прямой ссылке: vk.com/feed/qazaqstan.

Планируется, что в дальнейшем не только СМИ и знаменитости, но и любой пользователь из Казахстана сможет опубликовать в ней свои записи.

Для того, чтобы попасть в ленту, необходимо создать уникальный и интересный контент, который должен пройти отбор. Присылать свои материалы можно по ссылке vk.com/feed/qazaqstan.

ВКонтакте

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