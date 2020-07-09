«И что теперь я вижу?» — Лера Кудрявцева удивлена поведением мужа
Телеведущая намекнула, что еще многого не знает о своем супруге после восьми лет брака.
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Фото, видео: Instagram @leratv
Лера Кудрявцева поделилась видео из машины в сторис в Instgram, где ее муж Игорь Макаров отжигает за рулем под поп-хиты. Телеведущая намекнула, что несмотря на восемь лет брака с хоккеистом, она много о нем не знала. Например, о его музыкальных предпочтениях.
«Ровно восемь лет назад мы познакомили и что теперь я вижу», — написала она.
В этом году звездная пара отмечает восемь лет с момента начала отношений. Лера Кудрявцева и Игорь Макаров познакомились в 2012-м и считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Телеведущую не смутила 16-летняя разница в возрасте и даже то, что Игорь является сверстником ее сына Жана от первого брака. Мужу Кудрявцевой сейчас 32 года, а ей самой 49 лет. В 2018-м Лера подарила своему супругу дочь, которую назвали Марией.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Лера Кудрявцева показала фото 30-летнего сына Жана.
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