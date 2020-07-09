«И что теперь я вижу?» — Лера Кудрявцева удивлена поведением мужа

|
Ирина Дряхлова
1 002

Телеведущая намекнула, что еще многого не знает о своем супруге после восьми лет брака.

Фото, видео: Instagram @leratv

Лера Кудрявцева поделилась видео из машины в сторис в Instgram, где ее муж Игорь Макаров отжигает за рулем под поп-хиты. Телеведущая намекнула, что несмотря на восемь лет брака с хоккеистом, она много о нем не знала. Например, о его музыкальных предпочтениях.

«Ровно восемь лет назад мы познакомили и что теперь я вижу», — написала она.

Фото: Instagram @leratv

В этом году звездная пара отмечает восемь лет с момента начала отношений. Лера Кудрявцева и Игорь Макаров познакомились в 2012-м и считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Телеведущую не смутила 16-летняя разница в возрасте и даже то, что Игорь является сверстником ее сына Жана от первого брака. Мужу Кудрявцевой сейчас 32 года, а ей самой 49 лет. В 2018-м Лера подарила своему супругу дочь, которую назвали Марией.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Лера Кудрявцева показала фото 30-летнего сына Жана.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
70.88
-0.36 80.41
-1.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:35
«Оголила свой фасад»: Тарзан выложил новое фото с женой
15:30
Выпускников трудоустроят за счет государства
15:12
«И что теперь я вижу?» — Лера Кудрявцева удивлена поведением мужа
15:03
«Чем проще, тем лучше»: как выбрать «правильное» мороженое детям
14:55
ВКонтакте объявила о запуске ленты новостей для Казахстана
14:47
«Снимались в клипе Лободы?» — Литвинова полностью повторила наряд певицы из клипа

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок