Лера Кудрявцева поделилась видео из машины в сторис в Instgram, где ее муж Игорь Макаров отжигает за рулем под поп-хиты. Телеведущая намекнула, что несмотря на восемь лет брака с хоккеистом, она много о нем не знала. Например, о его музыкальных предпочтениях.

«Ровно восемь лет назад мы познакомили и что теперь я вижу», — написала она.

Фото: Instagram @leratv

В этом году звездная пара отмечает восемь лет с момента начала отношений. Лера Кудрявцева и Игорь Макаров познакомились в 2012-м и считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Телеведущую не смутила 16-летняя разница в возрасте и даже то, что Игорь является сверстником ее сына Жана от первого брака. Мужу Кудрявцевой сейчас 32 года, а ей самой 49 лет. В 2018-м Лера подарила своему супругу дочь, которую назвали Марией.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Лера Кудрявцева показала фото 30-летнего сына Жана.