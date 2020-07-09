Обыски проходят в МРЭО Петербурга по делу генерала Абакумова
Бывшего замначальника регионального ГУ МВД подозревают в превышении должностных полномочий.
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Фото, видео: ТАСС / Виталий Невар; 5-tv.ru
Обыски проходят в коммерческих подразделениях Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) Петербурга. Мероприятия связаны с расследованием дела бывшего начальника тыла петербургского главка МВД генерал-майора Ивана Абакумова. Он подозревается в превышении должностных полномочий.
Накануне следователи обнаружили в загородном доме генерал-майора катер, квадроциклы, мотоциклы и премиальный внедорожник Land Cruiser, которые стояли на балансе Фонда содействия программам ГУВД Петербурга и Ленобласти.
В ходе проверки правоохранительные органы установили, что все коммерческие городские МРЭО перечисляли денежные средства в указанную организацию.
Как ранее писал 5-tv.ru, обыски в домах генерала Абакумова и его бывшего заместителя, а также Фонде содействия программам ГУВД начались 7 июля утром в рамках уголовного дела о махинациях с больничным листом летом прошлого года.
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