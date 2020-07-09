Обыски проходят в МРЭО Петербурга по делу генерала Абакумова

Обыски проходят в коммерческих подразделениях Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) Петербурга. Мероприятия связаны с расследованием дела бывшего начальника тыла петербургского главка МВД генерал-майора Ивана Абакумова. Он подозревается в превышении должностных полномочий.

Накануне следователи обнаружили в загородном доме генерал-майора катер, квадроциклы, мотоциклы и премиальный внедорожник Land Cruiser, которые стояли на балансе Фонда содействия программам ГУВД Петербурга и Ленобласти.

В ходе проверки правоохранительные органы установили, что все коммерческие городские МРЭО перечисляли денежные средства в указанную организацию.

Как ранее писал 5-tv.ru, обыски в домах генерала Абакумова и его бывшего заместителя, а также Фонде содействия программам ГУВД начались 7 июля утром в рамках уголовного дела о махинациях с больничным листом летом прошлого года.