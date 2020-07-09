«Папины дочки»: как сложилась судьба главных героинь?

Ситком про шумную и веселую семью практикующего психотерапевта в 2000-х годах смотрели запоем. С тех пор и сериал подошел к концу, и выросли его актеры. 5-tv.ru решил рассказать, как сложилась судьба исполнителей самых полюбившихся публике его персонажей.

Лиза Арзамасова

Актриса, конечно, запомнилась зрителю в первую очередь по яркой роли четвертой дочери главного героя, Галины Сергеевны — самой умной и рассудительной из сестер. Но театралам девушка знакома по целой россыпи ролей на сцене! В ее послужном списке спектакли в ведущих театрах столицы: имени Вахтангова, МХАТе, Театре Наций, имени Ермоловой. Что до личной жизни, о ней она предпочитает не распространяться. Правда, в последние дни ей пришлось сделать исключение и объясниться с поклонниками. Еще бы, ведь новость о ее романе с фигуристом Ильей Авербухом облетела сеть и вызвала у фанатов шок: избраннику Арзамасовой 46 лет, в то время как ей — 25.

«Ребят… Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул. И я — все та же Лиза. Волей-неволей читаю комментарии. Ну куда деться? Это как гипноз… И критику, и „рекомендации“, и советы о том, что мне „нужно“, и возмущения, и нездоровые какие-то маньяческие монологи. Вопрос у меня серьезный: чего случилось-то в нашем королевстве???» — написала артистка, удивленная шумихой, которую подняли фанаты.

Кроме того, о Лизе важно сказать, что она занимается благотворительностью. С 2017 года она входит в совет попечителей благотворительного фонда «Старость в радость» и принимает активное участие в его работе.

Кадр из сериала «Папины дочки»; Instagram @liza_arzamasova

Дарья Мельникова

Спортивная Женя из «Папиных дочек», которая больше всего на свете обожала футбол, в жизни бывает разной. Она носит не только штаны и футболки: ее Instagram пестрит элегантными нарядами. В 2013 году она вышла замуж за коллегу по цеху, актера Артура Смольянинова. У пары уже двое малышей: четырехлетний Артур, который родился в один день с папой, и полуторагодовалый Марк. Правда, жизнь своей семьи она не выставляет напоказ, но иногда балует поклонников фото домашнего очага.

Кадр из сериала «Папины дочки»; Instagram @melnikovadsh

Мирослава Карпович

В сериале у актрисы была роль глуповатой, но милой блондинки Маши, которая увлекалась парнями. В жизни Мирослава очень любит дурачиться, в чем без стеснения признается поклонникам. Зато о том, какие у нее отношения с мужчинами можно только догадываться. Последние недели фанаты спорят о достоверности романа актрисы с Павлом Прилучным, но она не спешит комментировать слухи. Тем не менее, их уже видели вместе. Артистку корят за то, что она якобы полезла в чужую семью — ведь совсем недавно Прилучный развелся с Агатой Муцениеце, кто знает, какими были истинные причины развода.

Кадр из сериала «Папины дочки»; Instagram @m1r0slava_karpovich

Анастасия Сиваева

Поклонница готики и тяжелого рока Даша — в сериале — в жизни девушка не похожа на свою героиню. Улыбчивая и веселая, Анастасия любит путешествовать. В ее Instagram множество снимков из разных уголков планеты! А вот с кино у нее после сериала сложилось не очень: она снялась всего в паре лент, но, судя по всему, ее это не сильно огорчает. А вот о личной жизни загадочной Анастасии, увы, ничего не известно.

Кадр из сериала «Папины дочки»; Instagram @sivaeva

Екатерина Старшова

Самая обаятельная, младшая сестра в сериале — Пуговка. Зрители наблюдали, как она росла с 2007 по 2013 годы, и теперь никак не могут поверить, что их любимица уже стала взрослой: в этом году Екатерине исполнилось 18 лет. Из-за полюбившегося публике образа маленькой девочки поклонники никак не могут смириться с этой мыслью. Еще больше возмущения у них вызывает ее молодой человек. О нем известно, что его зовут Василий, девушка проводит с ним довольно много времени и показывает совместный досуг в Instagram.

Кадр из сериала «Папины дочки»; Instagram @ekstarshova

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сложилась судьба и карьера героев сериала «Граница. Таежный роман».