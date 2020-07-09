«Куда вы пропали?» — Шепелев встревожил поклонников таинственным исчезновением

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Валентин Черников
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О местонахождении телеведущего неизвестно с конца мая.

«Куда вы пропали?» — Шепелев встревожил поклонников таинственным исчезновением

Фото: ТАСС / Смирнов Владимир

Загадочное исчезновение Дмитрия Шепелева взволновало его поклонников в соцсетях, сообщает «Экономика сегодня». Популярный телеведущий всегда охотно делился кадрами с собой и сыном Платоном. В том числе активно снимал себя на смартфон во время путешествий. Однако с конца мая о звезде экрана нет вестей, и его местонахождение неизвестно.

Такая ситуация создала почву для слухов и домыслов вокруг знаменитости. Часть пользователей предполагают, что Шепелев решил отдохнуть от ведения соцсетей и не захотел, чтобы его тревожили. Другие уверены, что Дмитрий пережил потрясение в личной жизни или на работе. Подписчики вспомнили и то, что в феврале этого года телеведущий объявил об уходе с Первого канала, где трудился 12 лет.

Фолловеры в Instagram начали интересоваться, куда пропал их любимец после дня рождения бывшей возлюбленной и матери его сына Жанны Фриске. 8 июня Шепелев не дал о себе знать и никак не отреагировал на эту дату, в отличие от сестры Фриске Натальи. В последнем опубликованном им посте юзеры упрекнули Дмитрия в том, что он не обмолвился о покойной певице. Эти и другие отзывы телеведущий оставил без ответа.

«Где новые публикации, куда вы пропали?»

«Почему нет фотографий с Платоном?»

«Куда-то вы совсем запропастились, ни детей, ни вас не видать», — отозвались юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Фриске-младшая посетила могилу сестры в день ее 46-летия.

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