Автор детективных романов Юлия Шилова сильно разбилась упав со второго этажа

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Алиса Старжевская
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О несчастном случае с подругой рассказала певица Наталья Штурм.

Автор детективных романов Юлия Шилова сильно разбилась упав со второго этажа

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Писательница Юлия Шилова сильно разбилась упав с высоты. О несчастном случае с подругой рассказала певица Наталья Штурм.

«Такой ужасный этот год. Одно за другим. Пока я отмечала день рождения, уехав из Москвы на две недели, моя подруга Юля Шилова сильно разбилась, упав дома с лестницы, со второго этажа, ступени металлические. Ей поставили пластины, положили в первую попавшуюся больницу без элементарных условий», — рассказала исполнительница на своей странице в Instagram.

Instagram @nataliashturm

По словам Натальи Штурм, причиной несчастного случая с известной писательницей стало плохое самочувствие Шиловой — головные боли, бессонницы, измотанная нервная система. Певица считает, что колоссальное творческое напряжение сыграло с ее подругой злую шутку.

«Это адский труд. И не все психологически выдерживают такой ритм жизни. Ее просто измучили», — уверена Штурм.

51-летняя Юлия Шилова — автор многочисленных детективных романов. Пик ее популярности пришелся на двухтысячные годы. Писательница замужем, имеет двух дочерей.

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