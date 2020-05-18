Ей было 75 лет.

Детская поэтесса Инна Гамазкова умерла от коронавируса

Фото: YouTube / redakzia

Тема:
Эпидемия коронавируса

Детская поэтесса, прозаик, автор газеты «Жили-были» Инна Гамзакова скончалась на 76-м году жизни от коронавируса. Об этом сообщает Газета.ru.

Писательница находилась на лечении в больнице, где и умерла 15 мая. О ее смерти в социальных сетях сообщил поэт Герман Лукомников.

Инна Гамзакова была ученицей Якова Акима. По образованию поэтесса была биологом, но всю жизнь посвятила литературе: под ее авторством вышло множество познавательных книг про животных, а также стихи, частушки, сказки.

В 2013 году писательница была удостоена премии Корнея Ивановича Чуковского в номинации «За плодотворную деятельность, стимулирующую интерес детей к чтению».

Сообщается, что Инна Гамазкова на самом деле творческий псевдоним писательницы. На самом деле поэтессу звали Ина Гамазова.

«Ина, а не Инна. Ведь Инна Гамазкова — это литературный псевдоним Ины Гамазковой. Так уж Ину Липовну назвали ее родители…», — рассказал коллега писательницы Сергей Белоусец.

Инна Гамазкова заслужила большое уважение среди поэтов и писателей. Они отмечают ее талант и компетентную редакторскую деятельность.

«Ина Гамазова была пробным камнем нашей малышовой поэзии. Рядом с ней было неудобно писать некрасиво… Она так высоко подняла планку лирической миниатюры, что волей-неволей и другим надо было ее держать», — рассказал ее коллега Михаил Яснов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер инфицированный коронавирусом бывший сенатор Виктор Шудегов.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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