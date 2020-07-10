«На Фрейндлих похожа»: Звезда «Саранчи» Волкова стала неузнаваемой с седыми волосами
Знаменитая актриса показала в Instаgrаm снимок в необычном сценическом образе.
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Фото, видео: Instagram @volkovawolka
Известная российская актриса Екатерина Волкова примерила крайне необычный сценический образ. Звезда предстала перед подписчиками в Instagram с седыми волосами, громоздкими очками и макияжем, который ее сделал на несколько лет старше. В таком гриме 46-летняя звезда фильма «Саранча» стала практически неузнаваемой.
В подписи к посту Волкова поинтересовалась у фанатов, кого напомнила им после кардинального преображения. Фантазия фолловеров разыгралась не на шутку. Варианты оказались самыми разнообразными. Впрочем, некоторые предпочли не участвовать в общем обсуждении, а стали интересоваться у самой актрисы, какая ей предстоит роль. Волкова решила сохранить интригу.
«На Фрейндлих похожа!»
«Валентина Леонтьева — В гостях у сказки!»
«Алиса Фрейндлих — Служебный роман!»
«На Светлану Дружинину»;
«На Малышеву», — делились ассоциациями комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Волкова, сыгравшая роль в сериале «Разбитое зеркало», рассказала об обстоятельствах появления ее дочери Валерии в этом же фильме.
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