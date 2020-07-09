День Тихвинской иконы Божье Матери отметили литургией под открытым небом

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На службе в Тихвинском монастыре вместе с сотнями паломников присутствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Фото, видео: РИА Новости / Александр Поляков; 5-tv.ru

Сегодня отмечают день явления святыни, которая в православном мире считается покровительницей Северо-запада России. Речь о чудотворной иконе Тихвинской Божьей Матери.

Божественная литургия прошла под открытым небом во дворе Тихвинского монастыря. Службу посетили сотни паломников, присутствовал и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По преданию, перед Тихвинской иконой молился еще Иван Грозный. В 20-м веке она считалась заступницей ленинградской земли. В годы Великой Отечественной войны святыня была утрачена. И только в 2004 году вернулась в Россию.

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