С организатора концерта Суханкиной взыскали 1,4 млн рублей за хиты «Миража»

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 31 0

Иск был связан с выступлением в Светлогорске, на котором прозвучало 14 песен.

Что может грозить за исполнение чужих песен

Фото: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

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Арбитражный суд Калининградской области взыскал с организатора концерта заслуженной артистки России Маргариты Суханкиной Дарьи Ковалевой 1,4 млн рублей в пользу компании «Мираж-Медиа». Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился 5-tv.ru.

Спор возник из-за концерта «Маргарита Суханкина. Хиты группы „Мираж“», который прошел 5 мая 2024 года в Светлогорске.

Во время выступления прозвучали 14 песен, музыку к которым написал основатель группы «Мираж» Андрей Литягин. По данным суда, композиции исполнили без разрешения правообладателя.

Компания «Мираж-Медиа» потребовала взыскать с организатора 2,8 млн рублей. Ковалева возражала против иска и заявляла, что получила лицензию от ООО «Продюсерский центр Мираж Мьюзик».

Однако суд выяснил, что договор закончился еще в 2019 году, а подтверждений его продления не было. Не согласился суд и с доводом о том, что концерт был единым театральным представлением, а не исполнением отдельных песен.

В итоге компенсацию снизили вдвое. Среди причин — единичный характер нарушения и отсутствие у Ковалевой ранее подобных нарушений.

Теперь организатор должна выплатить 1,4 млн рублей компенсации и еще 109 тысяч рублей госпошлины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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