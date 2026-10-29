15 миллионов за изуродованное лицо ребенка: суд взыскал выплату с хозяина хаски

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 33 0

После нападения хаски девятилетний ребенок перенес несколько операций.

Хаски съели лицо мальчика: какое наказание дали хозяину

Фото: www.globallookpress.com/Andrew Milligan via www.imago-im

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В Сочи хозяин хаски выплатит 15 миллионов рублей семье покалеченного мальчика

Владелец хаски, напавших на девятилетнего ребенка в Сочи, должен выплатить его семье 15 миллионов рублей. Адлерский районный суд удовлетворил иск отца мальчика о компенсации морального вреда, но решение пока не вступило в законную силу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба РДКБФото: Пресс-служба РДКБ.

Инцидент произошел в феврале прошлого года, когда голодные собаки сделали подкоп под ограждением и проникли на соседний участок. Там животные набросились на ребенка и сильно изуродовали ему лицо. К моменту, когда взрослые пришли прогонять собак, мальчик уже получил тяжелые травмы.

Фото: Пресс-служба РДКБ.

После нападения школьник перенес несколько операций, однако до полного восстановления еще далеко. Отец пострадавшего обратился в суд, потребовав взыскать с владельца животных компенсацию морального вреда.

Ранее суд не стал отправлять хозяина хаски в колонию. Решение о выплате семье 15 миллионов рублей еще может быть обжаловано.

Также 5-tv.ru сообщал, что владельцу хаски, которые буквально съели большую часть лица девятилетнего мальчика в Сочи, грозит до трех лет лишения свободы. Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности передали в суд. После нападения ребенок перенес несколько операций, сейчас пластические хирурги пытаются восстановить ткани его лица. Хозяин собак признался, что долгое время не кормил животных. Хаски усыпили.

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