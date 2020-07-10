🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

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Василий Заика
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 июля, некоторых знаков зодиака посетит вдохновение, которое выльется в успешный проект, другим — звезды советуют не принимать судьбоносных решений.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 июля, Луна в Рыбах — период, который прекрасно подходит для создания новых проектов, мечтаний и романтических свиданий. Отличное время для занятия спортом или другой физической активности.

♈ Овен

Овен, побалуйте себя. Вы так напряжены, что немного развлечений пойдут вам на пользу. Быть в первых рядах, конечно, важно, но стоит ли это тех усилий и вашего здоровья? Задумайтесь об этом.

Космический совет: побалуйте себя.

♉ Телец

Телец, важно верить в себя, быть самодостаточным и сильным. Вы сделаете все, чтобы повернуть колесо фортуны в правильное направление. Вы обязательно победите все обстоятельства и добьетесь своей цели.

Космический совет: верьте в себя.

♊ Близнецы

Близнецы, ваша репутация работает на вас. Ура! Вы достигли того уровня, когда можете дать себе небольшие поблажки. В этом нет ничего постыдного, ваши друзья и коллеги поддержат вас. Главное, сильно не увлекайтесь.

Космический совет: разрешите себе поблажки.

♋ Рак

Рак, разочарование очень пагубно отражается на вашем мировоззрении. Возможно, вы слишком требовательны к окружающим и к самому себе. Сбавьте обороты.

Космический совет: не ожидайте слишком многого.

♌ Лев

Лев, вы можете быть абсолютно разным в зависимости от ситуации. Многие изумляются этой вашей способности и порой не узнают вас. Вы такой, какой есть. И любят вас не только за переменчивый характер, но и за добрую душу. Будьте собой.

Космический совет: будьте собой.

♍ Дева

Дева, сейчас вы переживаете время внутренней трансформации. Вам необходимо сосредоточиться на главных темах, тому, что важно в этот промежуток времени. Постарайтесь оградить себя от лишнего.

Космический совет: ставьте правильные цели.

♎ Весы

Весы, вы понимаете, что путь к освобождению требует, чтобы вы столкнулись со своими тенями — теми частями себя, которые вы изо всех сил пытаетесь скрыть. Возможно в эти моменты, вы сможете открыть двери, которые до этого были плотно закрыты и обнаружить неизведанный потенциал.

Космический совет: вы идете по пути трансформации.

♏ Скорпион

Скорпион, не бойтесь мыслей о смерти. Все мы там будем, однако у каждого свой путь до конечной точки. Лучше проанализируйте, что уже сделано, и какие еще поступки, вы бы хотели совершить в своей жизни.

Космический совет: что вы оставите после себя?

♐ Стрелец

Стрелец, уверенность в себе — это такой сладкий эликсир, который преображает ваши отношения не только с самим собой, но и с окружающим миром. В этот период вас посетит яркое вдохновение, которое сподвигнет на прекрасные поступки.

Космический совет: любите и творите.

♑ Козерог

Козерог, не стоит делать добрые дела только ради благодарности. Вы бескорыстный и чуткий человек, однако ожидание, что вам скажут «спасибо», перечеркивает многие хорошие вещи. Да и вам самому станет легче и приятнее.

Космический совет: не ждите благодарности.

♒ Водолей

Водолеи, у вас такое чувство, как будто вы пробудились от долгого сна и море вам по колено. Это прекрасное ощущение! Воспользуйтесь подъемом жизненных сил для великих свершений. Не бойтесь оказаться на передовой, вы справитесь с любыми препятствиями.

Космический совет: вы пробудились ото сна.

♊ Рыбы

Рыбы, вас ждет день, наполненный невероятными эмоциями. От вас лишь требуется — расслабиться и получать удовольствие. Приятные новости и сюрпризы станут настоящей неожиданностью.

Космический совет: день приятных сюрпризов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким знакам зодиака не суждено похудеть?

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

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