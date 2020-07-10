🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 июля, Луна в Рыбах — период, который прекрасно подходит для создания новых проектов, мечтаний и романтических свиданий. Отличное время для занятия спортом или другой физической активности.

♈ Овен

Овен, побалуйте себя. Вы так напряжены, что немного развлечений пойдут вам на пользу. Быть в первых рядах, конечно, важно, но стоит ли это тех усилий и вашего здоровья? Задумайтесь об этом.

Космический совет: побалуйте себя.

♉ Телец

Телец, важно верить в себя, быть самодостаточным и сильным. Вы сделаете все, чтобы повернуть колесо фортуны в правильное направление. Вы обязательно победите все обстоятельства и добьетесь своей цели.

Космический совет: верьте в себя.

♊ Близнецы

Близнецы, ваша репутация работает на вас. Ура! Вы достигли того уровня, когда можете дать себе небольшие поблажки. В этом нет ничего постыдного, ваши друзья и коллеги поддержат вас. Главное, сильно не увлекайтесь.

Космический совет: разрешите себе поблажки.

♋ Рак

Рак, разочарование очень пагубно отражается на вашем мировоззрении. Возможно, вы слишком требовательны к окружающим и к самому себе. Сбавьте обороты.

Космический совет: не ожидайте слишком многого.