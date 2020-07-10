«Это невменяемость»: Подозреваемые в покушении на Алибасова ответили на обвинения его сына

Подозреваемые в покушении на Бари Алибасова прокомментировали обвинения, предъявленные им сыном продюсера. Алибасов-младший заявил, что трое приближенных к его отцу людей — Ольга Шукшина, Андрей Назаров и Владимир Юрин отравили и похитили продюсера перед тем, как он был помещен в клинику.

Все трое подозреваемых пришли в студию программы на Первом канале, во время которой удивились обвинениям в свой адрес. Так, Андрей Назаров заявил, что он «шокирован» тем, что говорит Алибасов-младший.

«На мой взгляд, это невменяемость», — прокомментировал он.

Назаров также отреагировал на видео, снятое скрытой камерой в доме у Алибасова, на котором видно, как мужчина роется в вещах продюсера. По словам Алибасова-младшего, после подобного «обыска» в квартире пропало завещание его отца, а также список отцовских активов. Назаров заявил, что в квартиру его пригласил лично Алибасов-младший, а сам он не взял «ничего».

На видео, представленном в программе, также был запечатлен разговор Владимира Юрина с сыном Алибасова, в ходе которого бывший солист группы «На-На» сообщил, что продюсер удерживал ему зарплату и на эти деньги построил себе «хоромы».

«Пять лет я пахал, а твой батя не дал мне ни копейки. Я ему все бабки отсылал. Я дрался, насмерть дрался с бандитами. Я тебе отвечаю, я убил одного человека», — сказал он.

Ольга Шукшина, которая, по словам Алибасова-младшего, хочет погубить его отца, заявила, что больше всего в данной ситуации переживает за мать — супругу продюсера Лидию Федосееву-Шукшину.

«Прежде всего, мое волнение за маму. Эти люди лишили ее здоровья. То, что происходит сейчас, я узнала из заявления Бари-младшего. Я не знаю, как на это реагировать», — сообщила Ольга. По ее мнению, сын Алибасова страдает от «детской душевной травмы» и он просто защищается подобным «эпатажем».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Бари Алибасова заявил о намерении подать иск против отравителей своего отца, которые, по его словам, систематически спаивали продюсера, чтобы завладеть принадлежащим ему имуществом, а потом отравили его и вывезли из Москвы. Сын нашел его в наркологической клинике, но необратимые последствия организму Алибасову уже были нанесены.