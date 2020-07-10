Согдиана стала жертвой мошенников, взявших кредит на ее имя

Певица Согдиана стала жертвой мошеннических махинаций. Как недавно узнала артистка, неизвестные взяли на ее имя кредит, который не захотели отдавать. В итоге коллекторы не перестают звонить Согдиане на телефон с требованием отдать долг.

Как призналась певица, до того, как начались звонки коллекторов, она даже не подозревала, что ее так обманули.

«Преступники просто нашли где-то копию моего паспорта и воспользовались им, чтобы взять кредит. На каких основаниях вообще могут дать деньги по интернету, без личного присутствия?» — спросила Согдиана в интервью Starhit.ru.

Несмотря на то, что сумма кредита была небольшая, она стала для девушки «настоящей головной болью». По признанию Согдианы, коллекторы буквально «разрывают» ее телефон. Кроме того, данная ситуация сильно подпортила ее кредитную историю.

Бывшая участница «Фабрики звезд» призналась, что не желает выплачивать кредит, который она не брала. По ее словам, она может обратиться к адвокату, но эта процедура будет стоить ей времени и денег. Девушка осталась возмущена тем, что на удочку мошенников может попасть кто угодно.

«Защитить себя от такого практически невозможно», — сказала Согдиана.

Ранее 5-tv.ru писал, что у дирижера петербургского оперного театра телефонные мошенники украли 95 тысяч рублей.