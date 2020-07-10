Корабли-призраки: в Крыму намерены «оживить» суда с вековой историей — видео

Эфирная новость 27

Крымская погода поставила корабль, который перевозил металл в Турцию, на вечный прикол в километре от берега. С тех пор — он точка притяжения для любителей подводных экскурсий.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Крыму хотят «оживить» корабли-призраки. Суда, затонувшие или севшие на мель, предлагают превратить в туристические арт-объекты.

Одним из первых вдохнут новую жизнь в заброшенный теплоход «Князь Багратион». Больше известный как легендарная «Ласточка» из кинофильма «Жестокий романс». Судно с вековой историей уже 20 лет стоит без движения в бухте под Судаком.

На экскурсию по забытым кораблям отправилась Мери Бадунц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четыре редких изумруда нашли на Мариинском прииске в Свердловской области.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
70.88
-0.36 80.41
-1.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:35
Мацуев исполнил фортепианный концерт Шостаковича на сцене Мариинского театра
8:26
Обломки старинного корабля XIX века нашли в Балтийском море — видео
8:18
Лазарев под руку с блондинкой жестко ответил на слухи о романе с криптомиллионером
8:07
Самсон Сеногной: почему 10 июля нельзя признаваться в любви?
8:02
Как в России хотят изменить размер штрафов за нарушение ПДД?
7:54
Грация и изящество: Волочкова самостоятельно подстригла кусты на своем участке

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
Антон Сихарулидзе раскрыл, почему не женился на Елене Бережной
В Китае девушка погибла на рабочем месте от взрыва стула

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок