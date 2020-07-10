В Крыму хотят «оживить» корабли-призраки. Суда, затонувшие или севшие на мель, предлагают превратить в туристические арт-объекты.

Одним из первых вдохнут новую жизнь в заброшенный теплоход «Князь Багратион». Больше известный как легендарная «Ласточка» из кинофильма «Жестокий романс». Судно с вековой историей уже 20 лет стоит без движения в бухте под Судаком.

На экскурсию по забытым кораблям отправилась Мери Бадунц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четыре редких изумруда нашли на Мариинском прииске в Свердловской области.