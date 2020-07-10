Корабли-призраки: в Крыму намерены «оживить» суда с вековой историей — видео
Крымская погода поставила корабль, который перевозил металл в Турцию, на вечный прикол в километре от берега. С тех пор — он точка притяжения для любителей подводных экскурсий.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Крыму хотят «оживить» корабли-призраки. Суда, затонувшие или севшие на мель, предлагают превратить в туристические арт-объекты.
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