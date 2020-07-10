Пожар произошел на пассажирском судне с российскими вахтовиками в Охотском море

Возгорание произошло на пассажирском судне Brompton San, которое в тот момент находилось в Охотском море и направлялось к буровой платформе на шельфе Сахалина, пишет ТАСС со ссылкой на морской спасательный подцентр (МСПЦ) «Южно-Сахалинск».

Сообщается, что на борту находились 42 человек — все они российские вахтовики. Их эвакуировали на судно «Катунь», на нем они продолжили следование до платформы. Никто не пострадал.

Предварительно, возгорание произошло в машинном отделении. Его удалось ликвидировать.

В настоящий момент судно отправлено в порт Корсаков на юге Сахалина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крупный торговый центр полыхал в нефтяной столице Татарстана.