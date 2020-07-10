Пожар произошел на пассажирском судне с российскими вахтовиками в Охотском море
Возгорание тушили в машинном отделении.
Фото: www.globallookpress.com / Geophoto / Dmitiriy Bartosh
Возгорание произошло на пассажирском судне Brompton San, которое в тот момент находилось в Охотском море и направлялось к буровой платформе на шельфе Сахалина, пишет ТАСС со ссылкой на морской спасательный подцентр (МСПЦ) «Южно-Сахалинск».
Сообщается, что на борту находились 42 человек — все они российские вахтовики. Их эвакуировали на судно «Катунь», на нем они продолжили следование до платформы. Никто не пострадал.
Предварительно, возгорание произошло в машинном отделении. Его удалось ликвидировать.
В настоящий момент судно отправлено в порт Корсаков на юге Сахалина.
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