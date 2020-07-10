В Башкирии зверски убили 100-летнего ветерана войны

Разбойное нападение и убийство 100-летнего ветерана в селе Леуза Кигинского района Башкирии вызвало общественный резонанс. О случившемся в соцсети ВКонтакте сообщила глава районной администрации Зухра Гордиенко.

«Сегодня погиб наш земляк, 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Николаевич Несмеянов. Все подробности позже. Предварительная версия смерти — убийство при ограблении», — написала чиновница.

Следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства. На месте гибели почтенного жителя села работает полиция и следственная группа. Расследование находится на личном контроле руководителей обоих ведомств.

Как уточняют местные жители в соцсетях, пожилой мужчина после смерти жены жил один, но вел активный образ жизни, ежедневно выходил на прогулки, много читал, проводил в школах уроки мужества. Проживающие в Челябинске дочери его часто навещали. К нему был прикреплен социальный работник, и к тому же приглядывали соседи. Они первыми заметили отсутствие пенсионера.

«Село гордилось знаменитым фронтовиком. Он обладал феноменальной памятью. На своем 100-летнем юбилее прочитал наизусть всю поэму Константина Симонова „Ледовое побоище“. У Ивана Николаевича было стремление жить. К нему постоянно приезжали земляки с вопросами по истории села. Ходили школьники. Всех он принимал с радостью и благодарностью, что помнят, уважают, гордятся», — рассказала одна из селянок.

Другой житель села в комментариях заявил, что перед убийством ветерана пытали. Пользователи соцсетей выступают за самое суровое наказание для злоумышленников вплоть до смертной казни.

Ранее 5-tv.ru писал, что пенсионер из Ленобласти убил зятя отверткой и закопал его тело в поле.