«Нагрузка увеличилась»: Владимир Драчев объяснил свой уход с поста президента СБР

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Виктория Андреева
Эксклюзив 73

Соответствующее решение общественный и политический деятель принял в четверг, 9 июля.

Фото, видео: ТАСС / Федосенко Наталия; 5-tv.ru

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев сложил свои полномочия в этом качестве. В беседе с 5-tv.ru общественный и политический деятель прокомментировал свое решение.

«Нужно сконцентрироваться на работе в Госдуме. Сейчас нагрузка увеличивается в разы с принятием поправок к Конституции. Нагрузка увеличивается как в Госдуме, так и в Союзе биатлонистов в связи с подготовкой к Олимпийским играм. На мой взгляд, я просто физически не смогу уделять всему полноценное внимание», — пояснил Владимир Драчев.

Говоря о кандидатуре приемника, собеседник 5-tv.ru акцентировал внимание, что до настоящего времени лишь Виктор Майгуров, двукратный призер Олимпийских игр по биатлону, заслуженный мастер спорта РФ, изъявил желание занять столь высокий пост.

По оценке Драчева, Майгуров вполне может справиться с должностными обязанностями, а российский биатлон вряд ли пострадает от смены руководства.

«Я не сомневаюсь в российском биатлоне. Главное — сконцентрироваться на работе, собрать команду и, я думаю, все получится. Времена не самые хорошие для российского спорта в целом, но все будет хорошо», — заявил экс-глава Союза биатлонистов РФ

В заключение Владимир Драчев выразил надежду, что в наступающем сезоне как опытные спортсмены, так и «молодежь» порадуют страну блестящими результатами на соревнованиях. В особенности общественный деятель отметил успехи женской сборной.

«С девушками должен быть большой прорыв. Мы и в этом году ждали. Команда очень сильная, целеустремленная. Они все готовятся. Большой прилив молодежи, юниоров бывших. С мужской командой немножко посложнее. У нас один лидер — Александр Логинов. А у девочек мы видим много совершенно новых, молодых, перспективных спортсменок, которые в ближайшее время, может быть даже в этом году, дадут результат. Очень надеемся на Олимпийские игры, на молодежь», — подытожил Владимир Драчев.

Пост президента Союза биатлонистов России Владимир Драчев занимал с 2018 года. В соответствии с нормативами, срок его полномочий истекал в 2022 году. Однако только за последние месяцы волна критики его деятельности со стороны прославленных тренеров и биатлонистов достигла апогея. В связи с массовым недовольством было принято решение о переизбрании главы Союза. По предварительным данным, выборы нового президента пройдут 11 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто именно призывал Владимира Драчева сложить полномочия главы СБР.

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