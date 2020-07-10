«Без макияжа»: Пелагея показала старые кадры с дочкой
Снимки были сделаны летом прошлого года.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
«Ей — стабильность, ему — романтика»: Сексолог о романе Авербуха и Арзамасовой
Фото, видео: Instagram @pelageya_insta
Певица Пелагея сейчас находится в процессе развода с супругом, но это не мешает ей радовать своих подписчиков новыми фотографиями. На сей раз она выложила на своей странице в Instagram ранее не публиковавшиеся фото с дочкой Таисией.
Фотографии были сделаны летом 2019 года. На одной из них можно оценить стройную фигуру Пелагеи.
«Поля и Тася без макияжа», — подписала подборку фотографий Пелагея.
Поклонники таланта телеведущей и певицы-народницы не остались равнодушными к трогательным фото.
«Господи, какая красота!»;
«Красотки: и мама, и дочка»;
«Солнечные», — написали они в комментариях.
Пелагея с мужем-хоккеистом Иваном Телегиным приняли решение официально расстаться, сейчас идет их бракоразводный процесс. 5-tv.ru писал, что муж пытался скрыть от жены часть общих доходов.
Читайте также
49%
-0.36 80.41
-1.06
Нашли ошибку?