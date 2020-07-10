«Без макияжа»: Пелагея показала старые кадры с дочкой

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Алиса Старжевская
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Снимки были сделаны летом прошлого года.

Фото, видео: Instagram @pelageya_insta

Певица Пелагея сейчас находится в процессе развода с супругом, но это не мешает ей радовать своих подписчиков новыми фотографиями. На сей раз она выложила на своей странице в Instagram ранее не публиковавшиеся фото с дочкой Таисией.

Фотографии были сделаны летом 2019 года. На одной из них можно оценить стройную фигуру Пелагеи.

«Поля и Тася без макияжа», — подписала подборку фотографий Пелагея. Instagram @pelageya_insta

Поклонники таланта телеведущей и певицы-народницы не остались равнодушными к трогательным фото.

«Господи, какая красота!»;

«Красотки: и мама, и дочка»;

«Солнечные», — написали они в комментариях.

Пелагея с мужем-хоккеистом Иваном Телегиным приняли решение официально расстаться, сейчас идет их бракоразводный процесс. 5-tv.ru писал, что муж пытался скрыть от жены часть общих доходов.

 

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