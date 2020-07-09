Холодный расчет: Телегин утаил жилье за 30 миллионов рублей при разводе с Пелагеей

Бракоразводный процесс певице Пелагее дается нелегко. Но не только с моральной точки зрения: сегодня звезде и ее адвокатам приходится буквально бороться за часть имущества, совместно нажитого в браке с хоккеистом Иваном Телегиным. А все из-за попыток спортсмена скрыть от правосудия истинную информацию о своих владениях и доходах.

В частности, в ходе рассмотрения дела форвард скрыл тот факт, что когда-то на равных правах с артисткой владел квартирой стоимостью 30 миллионов рублей. В какой-то момент супруги задумали продать жилплощадь, а вырученные средства потратить на семейные нужды. Однако денег Пелагея так и не увидела.

«Во время брака у семьи появилась квартира стоимостью 30 миллионов рублей, оформленная на Телегина. Она располагалась в престижном районе в центре Москвы. Иван ее выгодно продал, и Пелагея предлагала эти деньги направить на погашение ипотеки. Но муж решил иначе. Средства исчезли», — заявил в беседе со Starhit помощник адвоката певицы.

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В сухом остатке сегодня — лишь дом, взятый хоккеистом и артисткой в ипотеку, стоимость которого порядка 54 миллионов рублей, а также квартира, где сейчас проживает Пелагея с трехлетней дочерью Таисией.

По словам помощника адвоката звезды, в браке селебрити приобрели и дорогой автомобиль марки Bentley. Однако его Иван Телегин без разрешения презентовал новой избраннице — Марии Гончар.

«После изучения всех имеющихся документов и сравнения их с иском Телегина есть основания полагать, что большая часть семейного имущества была умышленно сокрыта им от раздела. Чтобы установить истину, нами подготовлен встречный иск по разделу имущества так как это установлено Семейным кодексом, а не по предложенному Телегиным варианту», — пояснил собеседник СМИ.

А в заключение добавил, что защитник будет всячески препятствовать разделу квартиры, ранее подаренной супругам мамой Пелагеи, поскольку дележ имущества в принципе не входил в планы звезды. По уверению юриста, она лишь подала заявление на расторжение брака и алименты. В свою очередь, спортсмен захотел судиться с артисткой за каждый рубль.

«Она не претендовала ни на что и подала только на развод и алименты. Потому что Телегин не торопился разводиться и не помогал дочери. Если бы он не подал иск на раздел имущества, все бы быстро закончилось», — подытожил правозащитник.

Ранее 5-tv.ru рассказал, на какие алименты может рассчитывать певица Пелагея после развода с Иваном Телегиным.