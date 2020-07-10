Россия будет продвигать идею о недопустимости ядерной войны на саммите «пятерки» Совбеза ООН

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Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе проводимого в онлайн-формате международного форума «Примаковские чтения».

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

На саммите «ядерной пятерки» постоянных членов Совбеза ООН Россия намерена продвигать идею о недопустимости ядерной войны и невозможности в ней победить. Казалось бы, очевидную мысль американцы отказываются понимать уже два года. Об этом заявил Сергей Лавров.

«Но, самое главное, чтобы формулировки не были слабее тех, которые содержатся в соответствующих документах между Советским Союзом и США. Именно ослабление этих формулировок показывает, что американцы, так они легкий комментарий дают, что они хотели бы размыть безапелляционность и безальтернативность этого принципа», — сказал министр иностранных дел РФ.

Это заявление глава российского МИДа сделал на форуме «Примаковские чтения». В этом году традиционная встреча экспертов в области мировой экономики и международных отношений проходит в онлайн-формате.

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