«А я считаю — украшение»: У Брухуновой нашли генетический дефект
Подписчики подруги Петросяна поспорили из-за особенностей ее лица.
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Фото, видео: Instagram @bruhunova
Генетическая особенность Татьяны Брухуновой спровоцировала споры между ее подписчиками в Instagram. Молодая возлюбленная Евгения Петросяна выложила в микроблоге снимок, на котором отчетливо видны ее ямочки на щеках.
«В ямочки на женских щеках проваливаются крепости. Японская пословица», — поделилась мудростью девушка.
Многие поклонники одарили Брухунову комплиментами по поводу этого нюанса ее внешности.
«Очаровательные у вас ямочки и образ»;
«Ямочки — это поцелуи ангелов»;
«Замечательная улыбка», — откликнулись фолловеры.
Среди комментирующих вскоре нашлись и те, кто отнесся к особенностям лица Татьяны без сантиментов.
«Ямочки — это особое строение мышцы, генетический дефект», — указали пользователи.
«С точки зрения медицины это действительно так. А я считаю, что ямочки — это украшение», — ответила на это подруга Петросяна.
«„Дефект» говорят те, у кого нет очаровательных ямочек на щеках», — поддержали ее поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что в сети обсуждают фото постройневшего Петросяна в кедах.
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