Генетическая особенность Татьяны Брухуновой спровоцировала споры между ее подписчиками в Instagram. Молодая возлюбленная Евгения Петросяна выложила в микроблоге снимок, на котором отчетливо видны ее ямочки на щеках.

«В ямочки на женских щеках проваливаются крепости. Японская пословица», — поделилась мудростью девушка.

Многие поклонники одарили Брухунову комплиментами по поводу этого нюанса ее внешности.

«Очаровательные у вас ямочки и образ»;

«Ямочки — это поцелуи ангелов»;

«Замечательная улыбка», — откликнулись фолловеры.

Instagram @bruhunova

Среди комментирующих вскоре нашлись и те, кто отнесся к особенностям лица Татьяны без сантиментов.

«Ямочки — это особое строение мышцы, генетический дефект», — указали пользователи.

«С точки зрения медицины это действительно так. А я считаю, что ямочки — это украшение», — ответила на это подруга Петросяна.

«„Дефект» говорят те, у кого нет очаровательных ямочек на щеках», — поддержали ее поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети обсуждают фото постройневшего Петросяна в кедах.