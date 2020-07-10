Ведущий научный сотрудник Центра азиатских исследований РАН Алексей Образцов прокомментировал решение турецких властей об изменении статуса Собора Святой Софии. Теперь религиозное учреждение стало мечетью. Накануне Госсовет страны аннулировал решение от 1934 года о превращении культурного объекта в Стамбуле в музей.

Как отметил эксперт в интервью для издания «Экономика сегодня», вероятнее всего, таким шагом президент Турции Реджеп Эрдоган рассчитывал напомнить о себе.

«Совершенно очевидно, что это напоминающий о себе политический жест Эрдогана, поскольку другие его усилия остаются незаметными во время пандемии и всеобщего карантина. Это касается всех направлений как внешней, так и внутренней политики. Везде Эрдоган остался в стороне от главных событий, причем это касается даже сирийского урегулирования», — подчеркнул Образцов.

Кроме того, по мнению академика, данный шаг Эрдогана может быть связан с досрочными парламентскими выборами, которые возможны в Турции.

«Эрдогану нужно демонстрировать любовь согражданам. В результате он проводит эту историческую линию, которая имеет важное значение для современной Турции. „Айя-София“ стала музеем по распоряжению Ататюрка, первого президента Турецкой республики, и этим своим решением Эрдоган перекликается с безусловным национальным героем», — пояснил научный сотрудник Центра азиатских исследований РАН.

Собор Святой Софии был основан 27 декабря 537 года. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году храм был переделан в мечеть, но с 1934 года объект по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стал музеем и был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на туристах смена статуса Собора Святой Софии не отразится. Допуск христиан, в том числе из России, на территорию религиозного учреждения, будет продолжен.