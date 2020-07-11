Бочкарева опубликовала фото в эротичном белье, перед которым не устоит ни один мужчина
На своей странице в Instagram звезда «Счастливы вместе» рассказала, что нашла идеальный бюстгальтер для своего большого бюста.
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Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official
Известная российская актриса Наталья Бочкарева опубликовала на своей странице в Instagram пикантный кадр, на котором запечатлена в постели в полупрозрачном черном белье. Бюстгальтер идеально подчеркнул выдающийся бюст звезды сериала «Счастливы вместе» и сделал ее формы еще «аппетитнее».
В подписи к посту знаменитость рассказала, что при выборе комплекта сталкивается с определенными проблемами, поскольку обладает большой грудью и иногда выбрать подходящий бюстгальтер становится довольно проблематично. Однако для себя Бочкарева нашла идеальный магазин, в котором нижнее белье соответствует всем ее параметрам.
При виде того, как обольстительно в нем смотрится актриса, поклонники не могли устоять. Откровенный снимок светской львицы собрал множество комплиментов.
«Какая горячая красотка!»
«Наталья, какая же вы шикарная женщина!»
«Ваша фигура — просто бомба!»
«Кошечка прекрасная», — отмечали комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Бочкарева примерила образ «секси-младенца».
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