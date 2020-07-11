Бочкарева опубликовала фото в эротичном белье, перед которым не устоит ни один мужчина

|
Карина Бернтгольц
21

На своей странице в Instagram звезда «Счастливы вместе» рассказала, что нашла идеальный бюстгальтер для своего большого бюста.

Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official

Известная российская актриса Наталья Бочкарева опубликовала на своей странице в Instagram пикантный кадр, на котором запечатлена в постели в полупрозрачном черном белье. Бюстгальтер идеально подчеркнул выдающийся бюст звезды сериала «Счастливы вместе» и сделал ее формы еще «аппетитнее».

В подписи к посту знаменитость рассказала, что при выборе комплекта сталкивается с определенными проблемами, поскольку обладает большой грудью и иногда выбрать подходящий бюстгальтер становится довольно проблематично. Однако для себя Бочкарева нашла идеальный магазин, в котором нижнее белье соответствует всем ее параметрам.

Instagram @natalia_bochkareva_official

При виде того, как обольстительно в нем смотрится актриса, поклонники не могли устоять. Откровенный снимок светской львицы собрал множество комплиментов.

«Какая горячая красотка!»

«Наталья, какая же вы шикарная женщина!»

«Ваша фигура — просто бомба!»

«Кошечка прекрасная», — отмечали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Бочкарева примерила образ «секси-младенца».

Читайте также

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
71.23
0.35 80.27
-0.14
Предвестник опасности или счастья: Как несущаяся к Земле комета повлияет...

Последние новости

1:24
Путин объяснил уважительный тон России при общении с партнерами
1:02
Бочкарева опубликовала фото в эротичном белье, перед которым не устоит ни один мужчина
0:34
Австралийская модель plus-size показала свое тело с целлюлитом без фотошопа
0:23
Видео из квартиры зверски убитого в Башкирии 100-летнего ветерана
0:08
День Троеручицы: почему 11 июля нельзя стричься и брать деньги в долг?
23:53
«Важный пример человечности»: Кириенко поблагодарил участников форума «Таврида»

Сейчас читают

Дочь Волочковой рассказала, почему живет отдельно от матери
ТОП-5 женщин по знаку зодиака с идеальной внешностью
Антон Сихарулидзе раскрыл, почему не женился на Елене Бережной

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок