Бочкарева опубликовала фото в эротичном белье, перед которым не устоит ни один мужчина

Известная российская актриса Наталья Бочкарева опубликовала на своей странице в Instagram пикантный кадр, на котором запечатлена в постели в полупрозрачном черном белье. Бюстгальтер идеально подчеркнул выдающийся бюст звезды сериала «Счастливы вместе» и сделал ее формы еще «аппетитнее».

В подписи к посту знаменитость рассказала, что при выборе комплекта сталкивается с определенными проблемами, поскольку обладает большой грудью и иногда выбрать подходящий бюстгальтер становится довольно проблематично. Однако для себя Бочкарева нашла идеальный магазин, в котором нижнее белье соответствует всем ее параметрам.

Instagram @natalia_bochkareva_official

При виде того, как обольстительно в нем смотрится актриса, поклонники не могли устоять. Откровенный снимок светской львицы собрал множество комплиментов.

«Какая горячая красотка!»

«Наталья, какая же вы шикарная женщина!»

«Ваша фигура — просто бомба!»

«Кошечка прекрасная», — отмечали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Бочкарева примерила образ «секси-младенца».