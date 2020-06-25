«Мечтаю увидеть вас в клубничке!» — Наталья Бочкарева примерила образ «секси младенца»
Новый снимок телезвезды стал главным предметом для дискуссии в сети.
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Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official
Звезда сериала «Счастливы вместе», эпатажная актриса Наталья Бочкарева точно знает, чем удивить и без того искушенную публику рунета. В погоне за хайпом она, кажется, готова на все: перевоплотиться в мужчину, порычать как «дикая кошечка» и даже «оседлать» танк в честь Дня Победы. Сегодня же Бочкарева примерила образ «сексуального младенца».
Так, в личном Instagram-аккунте актриса опубликовала снимок, где яростно сжимает обеими руками пышную грудь, а во рту звезды красуется клубничка.
«Перед вами комическая зарисовка „Младенец, которому подсунули соску вместо маминой груди“… А вы думайте в меру своей распущенности!» — подписала неоднозначный пост Наталья.
Безусловно, свежее фото Бочкаревой тут же вызвало огромный резонанс. Во-первых, потому что многие бастовали против «грязной порнографии», которую нельзя демонстрировать. Во-вторых, другой лагерь подписчиков заваливал звезду комплиментами, настаивая, что такие пикантные кадры в их ленте должны появляться как можно чаще.
Несмотря на то, что пост был выложен всего несколько часов назад, в комментариях уже разразились настоящие дебаты.
«Что за женщина? Она эскортница? Кто знает?»
«Да, давно мечтаю увидеть вас в клубничке!»
«Ммм… Ты моя секси клубничка!»
«Фу… это не младенец, а скорее девушка с секс-игрушкой…»
«М-да… Как будто заняться больше нечем. Ослепительная „красотка“, конечно», — оживленно обсуждали Бочкареву фолловеры.
Ранее 5-tv.ru показал забавное видео, где Наталья Бочкарева на глазах у зрителей превращается в невидимку.
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