🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 июля, Луна в Овне — этот период характеризуется повышенной импульсивностью, поспешностью, граничащей с опрометчивостью. Прежде чем принимать судьбоносные решения, необходимо все тщательно взвесить.

♈ Овен

Овен, необходимо убрать все сорняки из вашей жизни! Вы слишком растрачиваете себя по мелочам, важно сконцентрироваться на главном. Чувство удовлетворения — показатель того, что вы на правильном пути. Чувство истощения, с другой стороны, является признаком того, что данный человек или ситуация вредит вашему психическому здоровью.

Космический совет: избавьтесь от сорняков.

♉ Телец

Тельцы, будьте внимательны к тому, какие документы подписываете. Все знают о вашей педантичности и порядочности, но также известно о вашей доверчивости. Постарайтесь воздержаться от общения с сомнительными личностями.

Космический совет: будьте начеку.

♊ Близнецы

Близнецы, вы наконец-то ощущаете легкость, вам хочется творить и порхать. Это прекрасно! Постарайтесь, как можно дольше пребывать в этом состоянии. Заряжайтесь своим позитивом и заряжайте других.

Космический совет: порхайте, творите, любите.

♋ Рак

Это время божественного союза для тех, кто не мог определиться со своими чувствами. Во всяком случае, некоторые ситуации заставили вас осознать, насколько вы цените эту связь, и что вы в ней надолго. У одиноких Раков в этот период времени — большая вероятность встретить свою половинку.

Космический совет: время для любви.