Высокий уровень сахара в крови вдвое увеличивает риск смерти от COVID-19

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Алина Потёмкина
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Китайские ученые выяснили, что число летальных исходов среди людей с сахарным диабетов, инфицированных COVID-19, гораздо выше, чем среди тех, у кого сахар в крови в норме.

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger, imagebroker/Michaela Begsteiger, decode, Simon Katzer, Jens Büttner

Тема:
Эпидемия коронавируса

Высокий уровень сахара в крови увеличивает риск летального исхода при коронавирусе в два раза. К такому выводу пришли ученые из китайского города Ухань, где началась вспышка COVID-19. Результаты их исследования опубликованы в журнале Diabetologia.

В своей работе медики изучили более шести тысяч историй болезни. Ученые обнаружили, что в целом коронавирус чаще поражает организмы людей, страдающих диабетом, ожирением, хроническими заболеваниями сердца и курильщиков.

Смертельный исход наступал в два-три раза чаще у тех, у кого уровень сахара был высоким. Пациенты со средним уровнем глюкозы умирали чаще остальных. При этом это не было связано с заболеваниями метаболического характера.

«В данном случае крайне сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее необнаруженного диабета, так как общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29%, тогда как лишь 12% населения Китая являются диабетиками. При этом нельзя исключать и то, что невосприимчивость к инсулину у них возникла из-за заражения SARS-CoV-2 или других болезней», — отметили исследователи.

Они рекомендовали проводить тесты на уровень сахара всем пациентам, которые попадают в больницу с коронавирусом. Как именно уровень глюкозы увеличивает риск смерти от COVID-19, ученым пока выяснить не удалось. Медики высказывают предположение, что повышенное наличие сахара в крови может способствовать созданию тромбов и воспалений, кроме того, пагубно влиять на функционирование кровеносных сосудов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, есть ли связь между группой крови и смертностью от коронавируса.

Тема:
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