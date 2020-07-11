Собчак и море: сын задал ведущей неожиданный вопрос про отдых

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Алина Потёмкина
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Журналист попыталась объяснить малышу, почему в этом году они не греются на пляже морского побережья.

Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак оказалась в неловком положении. Малыш Платон поинтересовался у мамы, почему в этом году они не поехали на морское побережье. Телеведущей пришлось поломать голову, как объяснить четырехлетнему ребенку, что заграничный отдых отменяется из-за пандемии коронавируса.

«Вопрос от сына: „Мама, а почему мы так долго уже не были на море?“. Я и сама не знаю, сынок. Друзья уже улетели, кто по иностранному паспорту, кто по „медицинским нуждам“, а мы… ходим в бассейн и не унываем!» — написала Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

К посту она прикрепила фото, вероятно, из прошлогоднего отпуска, потому что некоторых пользователей смутил размер ее «бассейна».

«Это у тебя бассейн такой?»

«Я обожаю море. Мне всегда не хватало отпуска…»

«А мы ходим на фонтан, когда должны были уже жить у океана»

«Люблю Ксюшу на непредсказуемость! За один пост убить готова, а за другой — расцеловать!»

«В такие моменты я ценю тот факт, что мы живем в 100 метрах от моря», — делились своими историями подписчики.

Последний месяц для телеведущей выдался не самым удачным образом. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие злоключения преследовали Ксению Собчак, и как она это высмеяла.

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