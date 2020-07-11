«Она была такой естественной»: Соколовский рассказал, как познакомился со своей новой девушкой

Влад Соколовский впервые рассказал, как познакомился со своей новой девушкой Ангелиной Сурковой. 28-летний певец и 21-летняя модель встретились на вечеринке общих друзей, сообщает StarHit.

Соколовский рассказал, что увидел, как Ангелина поет. Влад был поражен естественностью девушки и позитивной энергией, которую она излучала. Интересно, что вначале романтические чувства возникли именно у певца. Он же и сделал первый шаг к отношениям. Ангелина же долго «присматривалась» к Владу, так как не была готова к серьезным отношениям.

Instagram @lee_surkova

На данный момент Ангелина и Влад живут вместе в московской съемной квартире Соколовского. Певец рассказал, что новая девушка знакома с его бывшей женой Ритой Дакотой и их общей дочкой Мией.

Последние несколько лет для Соколовского были непростыми. В 2018-м на всю страну стали известны его многочисленные измены жене Рите Дакоте, после чего супруги развелись. А в мае 2020-го Соколовский заболел коронавирусом.