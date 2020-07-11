«Она была такой естественной»: Соколовский рассказал, как познакомился со своей новой девушкой

|
Алиса Старжевская
83

Певец наконец-то перестал скрывать роман с 21-летней моделью и певицей.

Фото, видео: Instagram @vs20, @maue.r

Влад Соколовский впервые рассказал, как познакомился со своей новой девушкой Ангелиной Сурковой. 28-летний певец и 21-летняя модель встретились на вечеринке общих друзей, сообщает StarHit.

Соколовский рассказал, что увидел, как Ангелина поет. Влад был поражен естественностью девушки и позитивной энергией, которую она излучала. Интересно, что вначале романтические чувства возникли именно у певца. Он же и сделал первый шаг к отношениям. Ангелина же долго «присматривалась» к Владу, так как не была готова к серьезным отношениям.

Instagram @lee_surkova

На данный момент Ангелина и Влад живут вместе в московской съемной квартире Соколовского. Певец рассказал, что новая девушка знакома с его бывшей женой Ритой Дакотой и их общей дочкой Мией.

Последние несколько лет для Соколовского были непростыми. В 2018-м на всю страну стали известны его многочисленные измены жене Рите Дакоте, после чего супруги развелись. А в мае 2020-го Соколовский заболел коронавирусом.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
71.23
0.35 80.27
-0.14
ТОП-4 знаков зодиака, представители которых разрушают свой брак

Последние новости

10:29
Трамп рассказал об участии США в кибератаке на Россию
10:14
«Сваты» празднуют — исполнитель главной роли поделился редким снимком
10:00
«Не ток-шоу и не шапито»: Адвокатов в деле Ефремова обвинили в саморекламе
9:46
«Пытается держаться»: Как себя чувствует Светлана Моргунова после смерти сына
9:31
«Она была такой естественной»: Соколовский рассказал, как познакомился со своей новой девушкой
9:16
Ревва в образе Артура Пирожкова устроил массовые танцы во дворе — видео

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака
Дочь Волочковой рассказала, почему живет отдельно от матери
ТОП-5 женщин по знаку зодиака с идеальной внешностью

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок