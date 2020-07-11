Больше не загадка: Обнаженная Мария Лиман в объятиях подруги не добилась желаемого

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Алиса Старжевская
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Модель опубликовала старый снимок с Екатериной Ширяевой.

Фото, видео: Instagram @liman_maria

Модель Мария Лиман опять поразила поклонников своей идеальной фигурой, опубликовав откровенный снимок. На нем девушка держит в объятиях свою подругу и модель Екатерину Ширяеву. Мария и Екатерина сфотографировались топлес, из одежды на девушках было легкое белое кружево. Примечательно, что этот кадр Лиман периодически публикует в своем Instagram.

«Я больше не кажусь Вам загадочной, когда Вы смотрите на это фото в тысячный раз», — подписала снимок Лиман.

Instagram @liman_maria

Фолловеры раскритиковали модель за то, что этот снимок уже появлялся. А некоторые уверены, что Лиман хватит выставлять свое тело напоказ.

«Маша, все и так поняли, что ты лучшая! Не пора ли развиваться в другом направление, тело с возрастом пропадает, ты же вроде не глупая?»

«Лима, ты убиваешь морально людей»

«Мария, у вас от природы такая красивая фигура? Или вы занимаетесь спортом для такой красоты?» — написали пользователи.

Ранее Лиман выставила свое фото в трусах и купальнике.

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