ТОП-5 знаков зодиака, которые бесят своих коллег

Знак зодиака определяет многие сферы в нашей жизни — будь то личные предпочтения, выбор партнера или привычки. Влияет он и на способность наладить контакт со своими коллегами, пишет Lisa.ru.

Таролог и парапсихолог Саона Меришан рассказала, как звезды влияют на отношения людей в рабочем коллективе.

Телец

Тельцы — отличные работники, они могут вызывать неприязнь у коллег по офису. Они разбираются в своем деле и стремятся постоянно добиться того же от сослуживцев, поправляя, советуя, указывая на ошибки. В итоге они могут стать причиной скандалов и прохладной обстановки в коллективе, и начальству приходится указать им на дверь.

Лев

Скрытные Львы всегда тщательно просчитывают, как вести себя в окружении коллег, стараются понравиться начальнику — и им это удается. Коллеги начинают сторониться их, когда подмечают искусственность и фальшь в их поведении, хотя с рабочей точки зрения придраться им будет не к чему.

Дева

Девы могут и умеют хорошо и быстро выполнять свои обязанности, но не любят этого. У них постоянно находится причина опоздать, не уложиться в срок, пораньше уйти с работы, коллегам часто кажется, что они получили место «по блату». Сделать все без проволочек и с хорошим результатом им помогает только скандал или угрозы со стороны начальства.

Скорпион

Скорпионы известны своей страстностью и упрямством, но в работе они могут быть слишком принципиальны. Делают свою работу качественно и тщательно, но успевают заметить все недостатки коллег, первыми запускают офисные сплетни и постоянно бесят начальство своим мнением. Другие сотрудники порой не выносят их за частое отвлечение на личные дела вместо работы.

Рыбы

У Рыб во всем есть свой идеал — он касается и собственной работы, и поведения коллег. Им кажется, что они лучше и умнее других, но считают, что коллеги не замечают их отношения к себе. В итоге при всей общительности люди предпочитают сторониться их, начальство не одобряет их методы работы, но отказаться от своего очень ценного мнения Рыбам еще сложнее, чем не пойти на конфликт.

5-tv.ru писал, какие знаки зодиака обычно сами разрушают свой брак.