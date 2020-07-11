Прокуратура просит принять меры, чтобы избежать очередной трагедии на перевале Дятлова

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Алиса Старжевская
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60 лет назад в Свердловской области на склоне горы погибли девять туристов.

Прокуратура просит принять меры, чтобы избежать очередной трагедии на перевале Дятлова

Фото: Dyatlovpass.com

Прокуратура обратилась к МЧС по Свердловской области и губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой принять меры, чтобы не повторилась трагедия на перевале Дятлова. Об этом в пресс-центре KP.RU рассказал заместитель начальника управления генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьякова. По его словам, склон, где погибли туристы, до сих пор лавиноопасен.

«Были подготовлены две информации в адрес ГУМЧС по Свердловской области и в адрес губернатора Свердловской области, где была детально расписана опасность этого склона и предложено принять меры в рамках компетенции для обеспечения безопасности», — отмечает Андрей Курьяков.

Представитель прокуратуры рассказал, что власти Свердловской области начали работу, однако детали — пока неизвестны.

Ранее стало известно, что причиной смерти девяти туристов в 1959 году стала снежная лавина. Расследование обстоятельств дела начали спустя 60 лет из-за просьб родственников погибших и интереса к этой теме общества. Чтобы закрыть дело, следователям нужно провести несколько экспертиз и экспериментов.

Перевал Дятлова: Все гипотезы и версии трагедии

Трагедия на склоне горы Северного Урала произошла в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Группа из девяти туристов, под руководством Игоря Дятлова, замерзла насмерть. Много лет никто не знал, почему хорошо подготовленные студенты погибли. Это стало причиной различных конспирологических теорий и версий.

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