«Почувствовала себя человеком»: Терешина показала результат похода к специалистам

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Светлана Александрова
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Преобразившаяся солистка группы Hi-Fi поспешила похвастаться новым образом с подписчиками.

Фото, видео: Instagram @tanya_tereshina

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина, похоже наслаждается свободой после отмены ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. На своей странице в соцсети звезда похвасталась, что нарастила волосы и ногти и как следует повеселилась в компании друзей на открытой веранде ресторана.

«Нарастила волосы, ногти и почувствовала себя человеком. Ну и конечно встреча с друзьями вдохновляет как ничто в этом мире. Вчера с трех дня и до темноты веселились…» — подписала видео Терешина.

Instagram @tanya_tereshina

Большинство подписчиков оценило преображение Татьяны, однако некоторые комментаторы выражают удивление жизненными приоритетами 41-летней матери двоих детей.

«Длинные волосы очень украшают женщину».

«Вы и так не плохо выглядели».

«Таня красотка и без этого, а с этим богиня дэскотеки» (орфография сохранена — Прим. ред.).

«Женщина 21 века нарастила волосы и ногти, накачала грудь и губы — и я счастлива! ️Господи, куда мы катимся!» — пишут пользователи.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Татьяна Терешина выложила в соцсети домашнее фото в кокетливом халатике, рассказав, как пытается во время самоизоляции создать для близких «ощущение привычной жизни».

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