«Почувствовала себя человеком»: Терешина показала результат похода к специалистам
Преобразившаяся солистка группы Hi-Fi поспешила похвастаться новым образом с подписчиками.
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Фото, видео: Instagram @tanya_tereshina
Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина, похоже наслаждается свободой после отмены ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. На своей странице в соцсети звезда похвасталась, что нарастила волосы и ногти и как следует повеселилась в компании друзей на открытой веранде ресторана.
«Нарастила волосы, ногти и почувствовала себя человеком. Ну и конечно встреча с друзьями вдохновляет как ничто в этом мире. Вчера с трех дня и до темноты веселились…» — подписала видео Терешина.
Большинство подписчиков оценило преображение Татьяны, однако некоторые комментаторы выражают удивление жизненными приоритетами 41-летней матери двоих детей.
«Длинные волосы очень украшают женщину».
«Вы и так не плохо выглядели».
«Таня красотка и без этого, а с этим богиня дэскотеки» (орфография сохранена — Прим. ред.).
«Женщина 21 века нарастила волосы и ногти, накачала грудь и губы — и я счастлива! ️Господи, куда мы катимся!» — пишут пользователи.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Татьяна Терешина выложила в соцсети домашнее фото в кокетливом халатике, рассказав, как пытается во время самоизоляции создать для близких «ощущение привычной жизни».
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