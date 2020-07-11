«Не перестает восхищать»: Варум поделилась новым снимком с Агутиным

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Алиса Старжевская
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Анжелика Варум и Леонид Агутин женаты много лет, но продолжают радовать фанатов крепким браком.

Фото, видео: Instagram @avarum

Певица Анжелика Варум поделись с фанатами новым совместным фото со звездным супругом Леонидом Агутиным. Она выложила его у себя на странице в сети Instagram. На фото счастливый дуэт стоит в обнимку.

«Сегодня снимались для книги Ксюши Ярмольник», — объяснила Варум в подписи к фото.

Instagram @avarum

Но фанатов звездной четы восхитило другое — как молодо и свежо выглядят оба их любимца, как крепок их брак, ведь пара вместе уже более двадцати лет. Их дочери, с детства проживающей в Майами, недавно исполнился 21 год.

«Анжелика — очень красивая женщина. Был в нее по-юношески влюблен в эпоху ее „Зимней вишни“ (мне тогда было лет 15-16). Сейчас мне уже 39, не перестает восхищать»;

«Вы воплощение семьи, партнерства и защиты друг друга!»;

«Самая лучшая пара!»;

«Таких красавчиков аж на заставку телефона хочется поставить», — написали растроганные поклонники четы.

Недавно 5-tv.ru писал, как душевно поздравил Леонид Агутин свою супругу с 51-летием.

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