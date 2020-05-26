«Глаз твоих искринки»: Агутин в стихах душевно поздравил Варум с днем рождения

Заслуженный артист РФ Леонид Агутин в день рождения своей супруги — Анжелики Варум, обладающей таким же званием, посвятил ей трогательные стихи.

Певец разместил в Instagram их совместное фото, и в своих строках обозначил, что режим самоизоляции, безусловно, вносит коррективы в празднование 51-летия жены, но звездная пара все равно отметит день рождения «как должны».

«Мы будем пить, мы будем есть, смеяться громко,

Как будто пир у нас на сотню человек.

Захвалим прошлый, «отругаем» этот век.

Слегка всплакнем на поздравлении ребенка.

Мы обязательно устроим этот шум.

Я так хочу увидеть глаз твоих искринки

И счастья милые, лукавые морщинки

Моей любимой, удивительной Варум», — написал он.

Свой пост 51-летний Леонид подытожил фразой: «С днем рождения, моя любовь».

Instagram @agutinleonid

Среди первых комментариев посыпались поздравления от других звезд отечественной эстрады, в частности, Натальи Подольской и Игоря Николаева. Остальные подписчики восхитились творческим подходом супруга Анжелики, и также засыпали ее комплиментами.

После снятия ограничительных мер Анжелика и Леонид отпразднуют день рождения еще раз, но уже в компании друзей, предполагает «Экспресс газета».

Как передавал 5-tv.ru, Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе уже почти 20 лет. Они счастливы вместе и воспитывают общую дочь Елизавету.