«Глаз твоих искринки»: Агутин в стихах душевно поздравил Варум с днем рождения
Певице 26 мая исполнился 51 год.
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Фото, видео: Instagram @agutinleonid
Заслуженный артист РФ Леонид Агутин в день рождения своей супруги — Анжелики Варум, обладающей таким же званием, посвятил ей трогательные стихи.
Певец разместил в Instagram их совместное фото, и в своих строках обозначил, что режим самоизоляции, безусловно, вносит коррективы в празднование 51-летия жены, но звездная пара все равно отметит день рождения «как должны».
«Мы будем пить, мы будем есть, смеяться громко,
Как будто пир у нас на сотню человек.
Захвалим прошлый, «отругаем» этот век.
Слегка всплакнем на поздравлении ребенка.
Мы обязательно устроим этот шум.
Я так хочу увидеть глаз твоих искринки
И счастья милые, лукавые морщинки
Моей любимой, удивительной Варум», — написал он.
Свой пост 51-летний Леонид подытожил фразой: «С днем рождения, моя любовь».
Среди первых комментариев посыпались поздравления от других звезд отечественной эстрады, в частности, Натальи Подольской и Игоря Николаева. Остальные подписчики восхитились творческим подходом супруга Анжелики, и также засыпали ее комплиментами.
После снятия ограничительных мер Анжелика и Леонид отпразднуют день рождения еще раз, но уже в компании друзей, предполагает «Экспресс газета».
Как передавал 5-tv.ru, Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе уже почти 20 лет. Они счастливы вместе и воспитывают общую дочь Елизавету.
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