Как по голосу можно выявить COVID-19 на ранней стадии

Необычный способ выявить коронавирус на ранней стадии нашли ученые из Массачусетского технологического института. Исследование они опубликовали в журнале IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.

Согласно выводам авторов статьи, заподозрить и обнаружить COVID-19 можно по голосу человека. Если он уже инфицирован, голос меняется, у него исчезает множество интонаций. Ученые отметили, что изменения наблюдаются даже у тех пациентов, у кого коронавирус протекал бессимптомно.

Свои исследования ученые проводили, анализируя записи голосов знаменитостей, которые были инфицированы COVID-19. Изменения в голосе, по мнению авторов, происходят от того, что в легких возникают проблемы, а также вирус воздействует на дыхательный аппарат человека.

Наряду с этим ученые подчеркнули, что их выводы основаны на рассмотрении всего лишь пяти образцов голоса. Поэтому их работа нуждается в дальнейшем изучении сделанного наблюдения.

