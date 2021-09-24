Как по голосу можно выявить COVID-19 на ранней стадии
Ученые из Массачусетского технологического института выяснили, как определить инфицирован человек коронавирусом или нет.
Фото: www.globallookpress.com / Julian Stratenschulte, Cold Spring Harbor Laboratory, CHROMORANGE / Knut Niehus via ww, Cdc/Cdc, Christian Prandl
Необычный способ выявить коронавирус на ранней стадии нашли ученые из Массачусетского технологического института. Исследование они опубликовали в журнале IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.
Согласно выводам авторов статьи, заподозрить и обнаружить COVID-19 можно по голосу человека. Если он уже инфицирован, голос меняется, у него исчезает множество интонаций. Ученые отметили, что изменения наблюдаются даже у тех пациентов, у кого коронавирус протекал бессимптомно.
Свои исследования ученые проводили, анализируя записи голосов знаменитостей, которые были инфицированы COVID-19. Изменения в голосе, по мнению авторов, происходят от того, что в легких возникают проблемы, а также вирус воздействует на дыхательный аппарат человека.
Наряду с этим ученые подчеркнули, что их выводы основаны на рассмотрении всего лишь пяти образцов голоса. Поэтому их работа нуждается в дальнейшем изучении сделанного наблюдения.
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